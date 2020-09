Sarri, addio al veleno con la Juve: «Questa squadra è inallenabile» (Di martedì 8 settembre 2020) Sarri Juve, addio avvelenato: «Mandatemi via, ma è una squadra inallenabile». Questo il messaggio del tecnico per Andrea Agnelli A un mese dalla separazione tra Maurizio Sarri e la Juventus, il Corriere di Torino svela qualche retroscena ingombrante. Andrea Agnelli avrebbe provato ad approcciare con l’ormai ex tecnico bianconero un tentativo di risoluzione del contratto. Muro di Sarri: finché non avrà un nuovo incarico rimarrà a libro paga e la Juve dovrà pagare 6 milioni lungo tutta Questa stagione. Poi potrà essere pagata una penale da 2,5 milioni per interrompere il contratto con un anno d’anticipo. Ma non è finita ... Leggi su calcionews24

