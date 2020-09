Roma, la sequestra in casa e la violenta: arrestato noto dj della Capitale (Di martedì 8 settembre 2020) Doveva passare tre giorni in compagnia di un’escort. Ma ben presto per la donna tutto si è trasformato in un incubo. L’ha prima sequestrata e poi l’ha violentata. Protagonista di questa vicenda un dj della Capitale, Francesco Cirioni, che nella giornata di ieri è finito in manette. Tutto ha inizio il 3 settembre. Il Dj si sarebbe inizialmente mostrato come gentile e affabile, poi sotto effetto di stupefacenti avrebbe dato in escandescenza. Avrebbe prima costretto la escort ad un rapporto non protetto, poi le avrebbe rubato il cellulare e le avrebbe anche chiesto di prepararsi per incontrare un altro uomo. E’ proprio a questo punto che la donna è riuscita a scappare e a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Francesco Cirioni, dj, amministratore e direttore ... Leggi su ilcorrieredellacitta

