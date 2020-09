Rinnovo Lautaro Martinez, Zhang prepara la super offerta (Di martedì 8 settembre 2020) : il presidente nerazzurro vuole farne un uomo immagine del club L’Inter si prepara per il Rinnovo di Lautaro Martinez. La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio all’attaccante nerazzurro: in taglio alto si legge l’intenzione da parte del numero uno Zhang. La società – si legge sull’edizione odierna della rosea – sta preparando un Rinnovo da 6 milioni di euro per cinque stagioni. Zhang vuole farne un uomo immagine del club, si lavora per poter trovare un accordo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

