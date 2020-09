Ragazzo morto:fratelli Bianchi,non abbiamo toccato Willy (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 08 Set - "Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati". E' quanto hanno detto Marco e Gabriele Bianchi ... Leggi su corrieredellosport

matteosalvinimi : #WillyMonteiro era un ragazzo d'oro e benvoluto da tutti, gran lavoratore, sognava di indossare la maglia della sua… - SandroBonomi2 : RT @EugenioCardi: Oggi è morto un ragazzo di 26 anni sul posto di lavoro. Era originario del Punjab. Non una riga. Non una parola. È solo u… - adatit1 : RT @MeltingPotEU: #Ancona Trovato morto un ragazzo afgano su una nave proveniente dalla Grecia. La fortezza Europa uccide di nuovo. Aveva s… - BlackyV6 : @eelebs Io penso dovrebbero dare più spazio a commemorare il ragazzo che morto , fare delle manifestazioni per la s… - Alberto61153413 : RT @EugenioCardi: Oggi è morto un ragazzo di 26 anni sul posto di lavoro. Era originario del Punjab. Non una riga. Non una parola. È solo u… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo morto Ragazzo morto. Fratelli Bianchi: "Non abbiamo toccato Willy" Rai News Raffaella Franciullo morta in un incidente a 45 anni: lutto ad Asso

Come ogni mattina si stava recando a lavoro ma lo schianto contro un albero le è stato fatale: Raffaella Franciullo è morta a 45 anni. Addio a Raffaella Franciullo, 45enne morta in un incidente strada ...

Omicidio Colleferro. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi: "Non abbiamo toccato Willie"

"Non Abbiamo toccato Willy e neanche abbiamo visto chi lo ha picchiato". I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, principali indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni all'alba ...

Come ogni mattina si stava recando a lavoro ma lo schianto contro un albero le è stato fatale: Raffaella Franciullo è morta a 45 anni. Addio a Raffaella Franciullo, 45enne morta in un incidente strada ..."Non Abbiamo toccato Willy e neanche abbiamo visto chi lo ha picchiato". I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, principali indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni all'alba ...