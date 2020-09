Piacenza, dissequestrata la ‘caserma degli orrori’ (Di martedì 8 settembre 2020) dissequestrata la caserma dei carabinieri sequestrata a Piacenza per spaccio, tortura ed estorsione. In manette sei militari. Piacenza – E’ stata dissequestrata la Caserma dei Carabinieri di Piacenza sequestrata nell’ambito dell’indagine aperta dalla Procura per spaccio, tortura ed estorsione. In manette erano finiti sei militari (e altre persone esterne) interrogati dal magistrato. Tortura, estorsione e spaccio, arrestati carabinieri a Piacenza e sequestrata una caserme Nel mirino degli inquirenti sono finiti alcuni reati commessi dal 2017. Tra le accuse, scrive Libertà, anche quella di aver fornito certificazioni false a degli spacciatori locali per raggiungere Milano e rifornirsi di droga durante il ... Leggi su newsmondo

