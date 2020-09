Parmigiana di zucchine bianca (Di martedì 8 settembre 2020) La è un’ottima alternativa quando si ha voglia di preparare qualcosa di appetitoso, gustoso e sfizioso. La ricetta è facile e abbastanza veloce da preparare, il gusto è assicurato. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 750 g di zucchine150 g di prosciutto cotto250 g di provola, scamorza o mozzarella100 g Parmigiano reggiano grattugiatoOlio di semi d’arachidi per friggereFarina 00 per impanare q.b.Basilico q.b.Pepe nero macinato q.b.Sale fino q.b.Olio evo q.b.Per 1 lt di besciamella:1 lt di latte80 g di burro80 g di farina10 g di sale fino1 pizzico di noce moscata.Iniziamo la preparazione della Parmigiana bianca di zucchine con la besciamella: prendete un pentolino e fate scaldare il latte, intanto in un altro tegame ... Leggi su termometropolitico

“E farai friggere le melanzane e poi le disporrai in una teglia a strato a strato con il formaggio, basilico e brodo di stufato o con salsa di pomodoro e coperte le farai stufare”(Cavalcanti) La parmi ...

. Anche a settembre le zucchine abbondano sulle tavole degli italiani. La stagionalità del prodotto (si raccoglie in estate infatti) e le tante proprietà nutritive di cui esso gode, ne fanno un alimen ...

