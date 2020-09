Pamela Barretta smaschera le bugie | Enzo Capo non si contiene Uomini e Donne (Di martedì 8 settembre 2020) Enzo Capo non si contiene e durante la puntata andata in onda poco fa si dimostra molto arrabbiato ma soprattutto sfrustrato. L’ex cavaliere di Uomini e Donne è stato ospitato da Maria De Filippi per la prima registrazione della nuova edizione andata in onda poco fa. L’ex cavaliere del parterre maschile del talk show infatti, è tornato per raccontare quello che durante questa estate è successo a causa di Pamela Barretta. Second Enzo infatti, la sua ex compagna nonché ex dama del parterre femminile, si è messa in mezzo alla sua conoscenza con Lucrezia, conosciuta questa estate. Cosa è realmente successo e quali sono state le parole dette durante la puntata? Pamela ... Leggi su giornal

Novella_2000 : Volano stracci tra Tina e Pamela: lo scontro a Uomini e Donne (VIDEO) - BlogUomini : Pamela Barretta durissima con Enzo Capo dopo Uomini e donne Gli da del... - BlogUomini : Enzo Capo e Pamela Barretta la sfida finisce per le vie legali. Le ultime accuse reciproche. - Notiziedi_it : Scontro di fuoco sui social tra Pamela Barretta e Enzo Capo. Volano accuse - infoitcultura : Uomini e Donne, è guerra tra Pamela Barretta ed Enzo Capo: 'Narcisista, calcolatore, egoista, sfigato' -