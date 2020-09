Palermo, parla Pelagotti: “Tutto sul mio infortunio, Martinelli ci mancherà. Serie B in due anni? Rispondo così” (Di martedì 8 settembre 2020) Parola ad Alberto Pelagotti.Il portiere del Palermo, attualmente fermo ai box, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti a Petralia Sottana, tracciando il suo primo bilancio in vista del prossimo campionato di Serie C. Segui live su Mediagol.it le sue dichiarazioni.infortunio - “Sto bene, sto aspettando di tornare in campo: il lavoro procede alla grande ma l’infortunio è stato più serio del previsto. Siamo agli sgoccioli, sto lavorando e la prossima settimana dovrei rientrare. Mi mancheranno un po’ di concetti del mister ma a livello fisico sto bene perché non mi sono mai fermato neanche un giorno durante il Covid”.Martinelli - “Martinelli? Mi mancherà tanto, come persona e come amico. Una notizia ... Leggi su mediagol

waltergianno : A #Palermo è morta in casa una 40enne. Da 7 giorni aveva la febbre Le hanno fatto il test: positiva al… - Diego44619988 : @GiorgiaMeloni Ma parli del socio Salvini? 1Insulta città intere(vedasi prima Napoli nel famoso coro che parla anch… - nzanna98 : Dato che si parla di mafia: 'ACCADDE OGGI: 3 settembre 1982. Muore a Palermo a seguito di un agguato mafioso il gen… - ForzaPalermoIT : ??? Parla l'agente di Corazza - arca1317 : RT @2Mancuso: @RobertoRenga Sa cosa ho trovato assurdo della storia del tunnel sottomarino fra Sicilia e Calabria(il Premier Conte e' sempr… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo parla Palermo, parla Peretti: |"Girone C molto combattuto" Live Sicilia Ecco i nuovi signori della tratta in Libia. La loro rete finanziaria fra Milano e Udine, 14 fermi

I trafficanti di uomini continuano ad organizzare viaggi nel Canale di Sicilia, i loro soldi passano adesso da Milano e da Udine prima di finire nelle casseforti degli Emirati Arabi. L’ultima indagine ...

Guidolin: “Centrocampista o punta? Prendo uno da 20 gol. Il 3-4-2-1 e Chiesa…

L’ex tecnico, tra le altre, di Udinese, Parma e Palermo, parla di Fiorentina e non solo: “Da allenatore non vedevo l’ora che finisse il mercato” Francesco Guidolin, ex tecnico tra le altre di Udinese, ...

I trafficanti di uomini continuano ad organizzare viaggi nel Canale di Sicilia, i loro soldi passano adesso da Milano e da Udine prima di finire nelle casseforti degli Emirati Arabi. L’ultima indagine ...L’ex tecnico, tra le altre, di Udinese, Parma e Palermo, parla di Fiorentina e non solo: “Da allenatore non vedevo l’ora che finisse il mercato” Francesco Guidolin, ex tecnico tra le altre di Udinese, ...