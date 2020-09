Omicidio Willy, la Regione Lazio paga le spese legali. ‘Non lasceremo sola la famiglia di questo ragazzo’ (Di martedì 8 settembre 2020) Sono tanti i messaggi di vicinanza e solidarietà alla famiglia di Willy Monteiro, il giovane di 21 anni residente a Paliano e originario di Capo Verde, pestato a morte solo perché aveva cercato di sedare una rissa e difendere un suo amico dall’aggressione da parte di alcuni ragazzi a Colleferro. Per la morte del 21enne sono stati fermati 4 giovani (tutti di età compresa tra i 22 e i 26 anni): per loro l’accusa è di Omicidio preterintenzionale in concorso. Ci sarebbe anche un quinto ragazzo di Velletri denunciato a piede libero per Omicidio preterintenzionale. La sua posizione è ancora al vaglio degli investigatori. Omicidio Willy: la raccolta fondi per aiutare la famiglia Intanto, tutta l’Italia è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

