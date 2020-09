Omicidio di Willy, il fratello maggiore dei due arrestati: "Marco e Gabriele non c'entrano nulla" (Di martedì 8 settembre 2020) "Sono diventato il mostro più grande di questa storia. Non c'entro niente, eppure sto ricevendo minacce di morte, foto di teste tagliate, insulti a tutta la famiglia. Noi non c'entriamo niente, come so che non c'entrano niente i miei fratelli". Alessandro Bianchi è il fratello maggiore di Marco e Gabriele, i due fratelli arrestati insieme ad altri due ragazzi per l'Omicidio di Willy Monteiro Duarte. All'Adnkronos racconta l'incubo che sta vivendo dopo la tragedia di Colleferro. "Sono andati lì a fare gli stupidi, ad aiutare gli altri due nella rissa - aggiunge - e si sono trovati ad essere i carnefici, quando non è così. Sono stati Belleggia e Pincarelli a picchiare quel ragazzo, devono ammettere che tutto è ... Leggi su iltempo

