Omicidio di Colleferro: chi ha dato l'ultimo calcio a Willy Monteiro? (Di martedì 8 settembre 2020) 'In fin dei conti cos'hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario': nella notte dell'Omicidio di Willy Monteiro Duarte questa frase, riportata oggi da Repubblica, sarebbe stata ... Leggi su today

Giorgiolaporta : Non ci sono colori di pelle e colori politici per l'omicidio di #Colleferro; c'è un branco e una vittima. La… - VittorioSgarbi : La violenza come tratto distintivo. Vite vuote e aride. Di individui che stanno al mondo come bestie feroci. Le lor… - Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - lumachina58 : RT @PPIHAD: @Moonlightshad1 @AlfonsoBonafede #WillyMonteiro #Colleferro c'è già qualcosa che non va ...'Omicidio preterintenzionale' Siamo… - monelof : RT @DaniloM1994: Ora è finita che è colpa delle arti marziali se hanno commesso l'omicidio, e non perché sono esseri di merda. Come quando… -