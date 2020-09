"Notturno" documenta il buio quotidiano nei luoghi di guerra - (Di martedì 8 settembre 2020) Serena Nannelli Gianfranco Rosi in gara con un collage di momenti presi dall'esistenza di chi, in Medio Oriente, vive le sue giornate a contatto con i conflitti bellici Dopo aver vinto un Leone d’oro a Venezia con "Sacro GRA" nel 2013 e poi nel 2016 l’Orso d’Oro a Berlino per "Fuocoammare", Gianfranco Rosi arriva in concorso a Venezia con "Notturno", il suo nuovo documentario. Girato nel corso di tre anni sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, racconta di gente comune che vive nelle zone di guerra. L'opera amalgama spaccati di storie che, nonostante le coordinate geografiche diverse, hanno molto in comune: riguardano persone che trascorrono le giornate in maniera ordinaria, pur trovandosi in realtà in condizioni dalla straordinarietà drammatica. C'è chi è a contatto con ... Leggi su ilgiornale

