Nero a metà 2: trama, cast e tutto sui nuovi episodi (Di martedì 8 settembre 2020) Il 10 settembre 2020 tornerà su RAI1 Nero a metà, la fiction con protagonisti Carlo e Malik. Dopo il successo della prima stagione, il pubblico è intrepida attesa per il secondo capitolo. Sono molti gli interrogativi lasciati in sospeso nel finale della prima stagione, andiamo a vedere cosa ci dobbiamo aspettare dai nuovi episodi in arrivo questa settimana. Leggi anche–> Claudio Amendola, ‘Nero a meta’ 2 rinviato all’autunno: «Terza serie? Cominceremo a girare…» Nero a metà: seconda stagione A presentare le novità sulla stagione 2 sono stati il regista Marco Pontecorvo e i due attori protagonisti, Claudio Amendola (Carlo) e Miguel Gobbo Diaz (Malik). I tre hanno fornito alcune interessanti anticipazioni, facendo intendere ... Leggi su urbanpost

Barbarahammer1 : @Fr4nkj @nero_a_meta Pure io ?? - Fr4nkj : @Barbarahammer1 @nero_a_meta Lo sa ma è ancora cumpagn a me, lui. ?? - donatda : #Repost gentesettimanale • • • • • • Hearst Magazine | Italia In anteprima su Gente in edicola le nozze dell’ispet… - Sofiapecuni01 : RT @sofiaporcacchia: quanto è quotato il promo il 10 durante nero a metà? ?? #lallieva3 - PaoloTarchi_63 : @corrini @Stefanoboh Ti appoggio un rosato dal Nero di Troia che spazzola! Convinci la metà miscredente... Calarosa di Borgo Turrito. -

