Mattarella: “Senza istruzione non c’è libertà. Bisogna combattere il divario sociale e digitale” (Di martedì 8 settembre 2020) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella Giornata internazionale dell’Alfabetizzazione, ribadisce la priorità di combattere le disuguaglianze al fine di garantire il diritto all’istruzione Nella Giornata internazionale dell’Alfabetizzazione Sergio Mattarella ricorda l’importanza dell’istruzione. Il Presidente della Repubblica nella sua riflessione si è soffermato sul divario sociale e digitale acuito dall’emergenza sanitaria. Rimuovere queste disuguaglianze non è solo una prerogativa dello Stato, ma “è una sfida che impegna tutte le generazioni. Non c’è pienezza nella libertà e nell’esercizio dei diritti senza la capacità di leggere, di scrivere, di ... Leggi su zon

fattoquotidiano : Mattarella: “Con la pandemia si è allargato il divario sociale e digitale. Senza istruzione non c’è libertà” - petergomezblog : #Mattarella: “Con la pandemia si è allargato il divario sociale e digitale. Senza istruzione non c’è libertà” - SimonaMalpezzi : La Toscana non può essere rappresentata da chi, senza rispetto delle istituzioni, rivolge accuse gratuite a nostro… - ThePRagno88 : RT @mat_brandi: #OlandaItalia, azzurri vincono 1 a 0. Mattarella: 'esultare risveglia egoismi nazionali, non c'è futuro senza Europa.' Con… - MgraziaT : RT @LDRaimondo: 'L'alfabetizzazione è una sfida che impegna le comunità nei confronti delle generazioni. Non c'è pienezza nelle libertà e n… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella “Senza Mattarella: la crisi non è finita. «Da Codogno riparte l’Italia del coraggio» Il Sole 24 ORE