Maestra contagia un'alunna di sei anni: paura nel Trevigiano (Di martedì 8 settembre 2020) L'episodio è avvenuto in una scuola privata di San Liberale, in provincia di Treviso. La Maestra era positiva al Covid ma asintomatica e lo ha trasmesso alla bambina. Anche gli altri alunni sono stati posti in isolamento. Arriva anche il primo caso di contagio da Covid-19 all'interno di una scuola. È avvenuto in una scuola … L'articolo Maestra contagia un'alunna di sei anni: paura nel Trevigiano

TREVISO Bambina di 6 anni positiva al Covid, contagiata dalla maestra di una piccola scuola privata. E positiva anche una operatrice a San Liberale: rinviata l'apertura della scuola d'infanzia. L'asil ...

