Lucca Comics & Games 2020: Amazon.it diventa l'e-commerce ufficiale (Di martedì 8 settembre 2020) Amazon.it diventa l'e-commerce ufficiale di Lucca Comics & Games 2020, il 10 settembre verranno svelato tutte le novità dell'edizione Changes. Lo store online di Lucca Comics & Games 2020 edizione Changes è online da oggi su Amazon.it. È questa la prima grande novità del festival. Una manifestazione completamente nuova i cui dettagli inizieranno a essere svelati in conferenza stampa tra quarantotto ore, giovedì 10 settembre alle 12.00, in streaming sul sito www.Luccachanges.com e sui canali social, direttamente dal Teatro del Giglio di Lucca. ... Leggi su movieplayer

GianlucaOdinson : Lucca Comics & Games 2020: - AkibaGamers : L’organizzazione del Lucca Comics & Games ha annunciato che Amazon sarà lo store ufficiale sul quale fare acquisti. - cinemaniaco_fb : ?????????????? Lucca Comics & Games 2020: - RaffaeleTamigi : RT @GaminghwIT: AMAZON diventa l’e-commerce ufficiale del Lucca Comics & Games - GaminghwIT : AMAZON diventa l’e-commerce ufficiale del Lucca Comics & Games -