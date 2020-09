La Sicilia resta un colabrodo. Si svuota l’hotspot di Lampedusa ma riprendono gli sbarchi (Di martedì 8 settembre 2020) La Sicilia resta un colabrodo. Dopo settimane di pressing su Palazzo Chigi del governatore Musumeci si svuota l’hotspot di Lampedusa, giunto al collasso. Ma contemporaneamente riprendono puntuali gli sbarchi di clandestini. Dopo una breve sosta dovuta al maltempo. Si svuota l’hotspot di Lampedusa Nella struttura di contrada Imbriacola, arrivata nei giorni scorsi ad ospitare oltre 1.400 persone a fronte di una capienza di 192 posti, sono rimasti 35 migranti. Che è stato scelto di non imbarcare sulla nave quarantena. Oltre 860, di cui 54 positivi al Covid, sono stati imbarcati sulla nave quarantena Rhapsody. In direzione Palermo. Altri 330, invece, sono saliti a bordo della Snav Adriatico. Che dovrebbe fare rotta verso ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia resta Il duplice omicidio di Librino Di Stefano resta in carcere Live Sicilia In Sicilia nelle ultime 24 ore aumento di casi di positività ma anche di tamponi esitati.

Nelle ultime 24 ore s’è registrato un aumento delle persone positive al Cvid 19 in Sicilia. Sono stati infatti registrati 84 casi di contagio a fronte dei 49 di ieri, con un aumento di 35 casi. Tuttav ...

Covid19 Sicilia, 84 nuovi casi, 41 solo nel Trapanese, preoccupa il cluster di Salemi

Sono 84 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono a 104 le persone ricoverate ma restano 13 quelle che necessitano di cure in terapia intensiva. Nel complesso salgono ...

Sono 84 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono a 104 le persone ricoverate ma restano 13 quelle che necessitano di cure in terapia intensiva. Nel complesso salgono ...