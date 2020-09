La scommessa di Hassan e Salah: 'Nel 2020 21 segnò più io' (Di martedì 8 settembre 2020) La loro amicizia si cementò in Sudafrica, nella primavera 2011, in concomitanza con la Coppa d'Africa U20. Gli allora diciottenni Ahmed Hassan e Mohamed Salah giocavano in patria, uno all'Al-Ahly, l'... Leggi su gazzetta

La nomina insolitamente rapida di un nuovo primo ministro e l’intervento del presidente francese, Emmanuel Macron, non sembrano avere convinto la maggior parte della popolazione del Libano della genui ...

