La denuncia di Lamorgese, "Ora le imprese chiedono aiuto alla mafia" (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - "Ci sono imprenditori che cercano di far fuori la concorrenza appoggiandosi ai capitali mafiosi". L'allarme lo lancia la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ospite alla festa nazionale del Pd, e riportato dal quotidiano La Stampa. Lamorgese, che da tempo denuncia come le mafie vadano al'arrembaggio dei fondi pubblici, sottolinea che i primi risultati del monitoraggio dei fondi Covid ad opera delle forze di polizia hanno dato risultati sbalorditivi. C'è però anche un'altra emergenza che incombe: l'immigrazione clandestina. I soldi Covid e l'ombra della mafia Stando al monitoraggio delle forze di polizia sui fondi Covid i risultati hanno dello strabiliante, "ci sono imprenditori che cercano di far fuori la concorrenza ... Leggi su agi

