Kevin Dobson, morto l'attore di Kojak e Il tempo della nostra vita (Di martedì 8 settembre 2020) Kevin Dobosn è morto il il 6 settembre 2020 per via, pare, di un attacco cardiaco fatale, l'attore aveva recitato in Kojak e Il tempo della nostra vita. Kevin Dobson, veterano del piccolo schermo noto per le partecipazioni a Kojak e alla soap Il tempo della nostra vita, è morto all'età di 77 anni il 6 settembre 2020. La notizia è stata diffusa dalla United Veterans Council of San Joaquin County, organizzazione no-profit di cui Dobson aveva fatto parte. "La United Veterans Council informa che il nostro ex capo e Veterano dell'Esercito Kevin ... Leggi su movieplayer

3cinematographe : #KevinDobson: morto a 77 anni l'attore di Kojak e Il tempo della nostra vita -

Ultime Notizie dalla rete : Kevin Dobson Kevin Dobson: morto a 77 anni l’attore di Kojak e Il tempo della nostra vita Cinematographe.it - FilmIsNow Kevin Dobson, morto l'attore di Kojak e Il tempo della nostra vita

Kevin Dobosn è morto il il 6 settembre 2020 per via, pare, di un attacco cardiaco fatale, l'attore aveva recitato in Kojak e Il tempo della nostra vita. Kevin Dobson, veterano del piccolo schermo noto ...

Morto l’attore Kevin Dobson: famoso per i ruoli in Kojak, Beautiful e Il tempo della nostra vita

Morto l’attore Kevin Dobson: famoso per i ruoli in Kojak, Beautiful e Il tempo della nostra vita. Aveva 77 anni. Gli appassionati di telefilm americani e soap opera lo conoscono molto bene. Attore di ...

Kevin Dobosn è morto il il 6 settembre 2020 per via, pare, di un attacco cardiaco fatale, l'attore aveva recitato in Kojak e Il tempo della nostra vita. Kevin Dobson, veterano del piccolo schermo noto ...Morto l’attore Kevin Dobson: famoso per i ruoli in Kojak, Beautiful e Il tempo della nostra vita. Aveva 77 anni. Gli appassionati di telefilm americani e soap opera lo conoscono molto bene. Attore di ...