Inter, Zanetti ammette: “Mai avuto chance con Messi. Lautaro non si vende” (Di martedì 8 settembre 2020) In casa Inter bisogna iniziare a muoversi concretamente sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il grande colpo chiamato Leo Messi è decisamente sfumato con la conferma dell'argentino al Barcellona. Tocca al vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti commentare questa situazione ai microfoni di TyC Sports: "Non c'era alcuna possibilità. Il nostro mercato passa attraverso delle opportunità: dobbiamo prima vendere e poi comprare, c'è un regolamento da rispettare che è il Financial Fair Play. La nostra filosofia è questa. Per quanto riguarda Messi, giocare al Barcellona porta delle pressioni enormi e non è mai facile. La questione economica è secondaria. Quando si parla di figli e famiglia si affronta un argomento delicato, a cui non si ... Leggi su itasportpress

