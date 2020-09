Infrastrutture: Paita (Iv), ‘Mit dia rapido ok a ponte Ceparana’ (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. (Adnkronos) – “E’ importante che il ministero dei Trasporti apponga al più presto la firma che manca per dare avvio ai lavori di costruzione del ponte tra Ceparana e Santo Stefano Magra”. Ad affermarlo in una nota è Raffaella Paita, deputata di Italia Viva. Si tratta, continua, “di un’opera fondamentale per la Val di Vara e la Val di Magra perché permetterebbe non solo di decongestionare i tratti abitati interessati ma anche per rafforzare le Infrastrutture di una parte importante del territorio insieme alla ricostruzione bypassare del ponte di Albiano dopo il crollo. Spiace ricordare che se Toti non avesse lavorato contro la comunità della Val di Vara e Santo Stefano, a questo punto la Bretella Ceparana /santo Stefano ci sarebbe ... Leggi su calcioweb.eu

Sansepolcro: incontro con l’On. Raffaella Paita (Italia Viva)

Oggi 5 settembre nella sala consiliare del comune di San Sepolcro si e svolto un ampio dibattito con la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni e di operatoti economici della Valtiberina su ...

