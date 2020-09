Incendio a Torrespaccata, paura per le abitazioni: al lavoro i Vigili del Fuoco (Di martedì 8 settembre 2020) Torrespaccata, verso le 13.20 di oggi è divampato un Incendio di sterpaglie in via delle Canapiglie 104. Nonostante l’intervento dell’APS 10A e dell’ AB10 per impedire che le fiamme si propogassero all’interno di un vicino complesso abitativo, le tapparelle di alcune finestre poste nei piani bassi dell’edificio sono state comunque danneggiate. Sul posto sono inoltre intervenute anche due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento della Rustica. Fortunatamente nessuna persona ha riportato conseguenze. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

