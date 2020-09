Il folle video su Fb di Gabriele Bianchi dopo aver pestato a morte Willy: “Chi mena per primo mena du volte” (Di martedì 8 settembre 2020) Uno dei quattro aggressori di Willy Monteiro, il giovane cuoco di origini capoverdiane ucciso a calci e pugni per aver difeso un amico a Colleferro, nella zona a sud di Roma, dopo la brutale aggressione ha impiegato il proprio tempo a pubblicare video umoristici sul suo profilo Facebook, senza mostrare preoccupazione o rimorso per ciò … L'articolo Il folle video su Fb di Gabriele Bianchi dopo aver pestato a morte Willy: “Chi mena per primo mena du volte” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Dopo il pestaggio che ha procurato la morte di Willy Monteiro Duarte, uno dei quattro arrestati, Gabriele Bianchi, era tranquillo: così tranquillo da postare su Facebook un video ironico, dalla pagina ...

Lo hanno massacrato di botte fino ad ucciderlo, lo hanno lasciato agonizzante e sono fuggiti a bordo di un’auto di grossa cilindrata prima di essere fermati dai Carabinieri di Colleferro in un bar di ...

