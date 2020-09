Grillo picchia un giornalista. "Mi ha aggredito in spiaggia" (Di martedì 8 settembre 2020) Domenico Di Sanzo Da FacebookSelvi voleva intervistare a Marina di Bibbona l'ex comico per Rete4: "Mi ha spinto, 5 giorni di prognosi" Il solito siparietto stavolta si è concluso al pronto soccorso. Cinque giorni di prognosi per una brutta distorsione al ginocchio. Questo è il referto consegnato al cronista Francesco Selvi dai medici dell'ospedale di Cecina, provincia di Livorno, dopo un tentativo di intervista a Beppe Grillo. Il rapporto tra i giornalisti e il fondatore del M5s è stato da sempre burrascoso. Ma il comico evidentemente è passato dalle parole ai fatti. Dagli insulti agli spintoni. E forse c'era da aspettarselo. Prima o poi sarebbe accaduto. A ricostruire il fattaccio è lo stesso Selvi, reporter televisivo con partita Iva per la trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio condotta da Paolo Del ... Leggi su ilgiornale

