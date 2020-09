Giulia De Lellis e i suoi brufoli, piovono critiche: paladina del bodypostive? "Facciamo passare altri messaggi" (Di martedì 8 settembre 2020) Si è parlato tanto di lei al Festival del Cinema di Venezia, non per il il suo lavoro o il suo vestito, ma per i brufoli. Stiamo parlando di Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, influencer su Instagram con quasi 5 milioni di follower. Secondo diversi siti e quotidiani la De Lellis, mostrandosi con l'acne sul red carpet, è riuscita a lanciare un fortissimo messaggio #skinpositive a tante giovani donne. Ospite a Oggi è un altro giorno, trasmissione condotta dalla giornalista Sara Bortone su Rai 1, l'influencer romana è stata criticata da Costanza Rizzacasa d'Orsogna, firma del Corriere della Sera, e dalla scrittrice Ester Viola. Secondo la giornalista del Corriere, le giovani che hanno ... Leggi su liberoquotidiano

