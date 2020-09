Frignano, Buompane: “Incontro proficuo col viceprefetto Sorrentino” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFrignano (Ce) – “Ieri mattina ho incontrato il Commissario Prefettizio dell’Amministrazione Comunale di Frignano, Vice Prefetto Dott.ssa Luigia Sorrentino per un saluto istituzionale. Durante l’incontro si è parlato di alcune questioni di grande interesse per la comunità frignanese”. Lo dichiara l’Onorevole Giuseppe Buompane, componente della commissione Bilancio alla Camera dei deputati. Buompane prosegue: “La prima questione affrontata con il Commissario Prefettizio ha riguardato la situazione dei contagi da COVID-19, nonché l’attività di informazione alla cittadinanza in merito all’andamento dei casi sul territorio comunale. È stata richiesta una maggiore attenzione in merito all’elemento ... Leggi su anteprima24

