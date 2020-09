Dybala-Juve: contatto per il rinnovo della Joya. Le cifre e i dettagli (Di martedì 8 settembre 2020) Primi contatti per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. L'attaccante argentino potrebbe rinnovare: le ultime Leggi su 90min

forumJuventus : TS: 'Juve e Dybala, accordo vicino. Dai 7 netti più bonus si varcherà la soglia dei 10 mln grazie ai premi variabil… - GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: “Paura Zaniolo“, “Juve, avanti Morata“, “Dybala-Suarez, solo Juve!“ ??… - tuttosport : #Juve e #Dybala, accordo vicino: ecco quanto guadagnerà - tambu1991 : Io penso che la Juve ci abbia perso molto col passaggio di Marotta all’Inter. Paratici è un ottimo dirigente ma con… - alexbianconero8 : RT @forumJuventus: TS: 'Juve e Dybala, accordo vicino. Dai 7 netti più bonus si varcherà la soglia dei 10 mln grazie ai premi variabili. E'… -

L'ex presidente juventino Giovanni Cobolli Gigli si è collegato in diretta con TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Questo il suo pensiero su un eventuale addio di Dybala: "Se mai lo ...TORINO - Le basi erano state già poste alcune settimane fa e ora non resta che aspettare l’incontro probabilmente decisivo. Non che il dg della Juventus Fabio Paratici e l’agente Jorge Antun debbano d ...