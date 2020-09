Colleferro, i fratelli Bianchi respingono tutte le accuse: “Non abbiamo toccato Willy. Noi siamo intervenuti per dividere” (Di martedì 8 settembre 2020) Negano di essere loro gli autori del pestaggio che ha provocato la morte di Willy Monteiro Duarte. Di più: sostengono di essere intervenuti per sedare la rissa. Hanno respinto tutte le accuse Marco e Gabriele Bianchi, detenuti a Rebibbia per l’omicidio del 21enne di origini capoverdiane avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Colleferro. Di fronte al giudice per le indagini preliminari, i due – accusati con una coppia di amici – hanno rigettato ogni addebito: “Non abbiamo toccato Willy Monteiro. Respingiamo ogni accusa. siamo intervenuti per dividere”. Da quanto si apprende, il gip al termine dell’interrogatorio si è riservato di decidere entro ... Leggi su ilfattoquotidiano

VittorioSgarbi : La violenza come tratto distintivo. Vite vuote e aride. Di individui che stanno al mondo come bestie feroci. Le lor… - Corriere : Willy ucciso a pugni da due fratelli. Il culto della violenza e le notti tra spaccio ... - Corriere : Willy ucciso a pugni da 2 fratelli. Spaccio e risse: le notti di quei ragazzi con il culto della violenza - vito22222 : E vero è stato un alieno invisibile! Willy, ucciso a Colleferro: i fratelli Bianchi negano l'omicidio - naomisaffair : RT @Iperbole_: Francesco Belleggia, Mario Pincarelli, e i fratelli Gabriele e Marco Bianchi. I quattro accusati di aver ucciso a botte il… -