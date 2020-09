Cinghiali “scortati” dai carabinieri a Roma: una pattuglia accompagna una mamma e i suoi cuccioli verso il parco – Video (Di martedì 8 settembre 2020) Una famiglia di Cinghiali “scortata” verso il parco da una pattuglia dei carabinieri. È la scena che si sono ritrovati di fronte, nei giorni scorsi, i residenti del quartiere Giureconsulti a Roma, alle spalle della Pineta Sacchetti, nella zona ovest della città. Una mamma cinghiale e ben nove cuccioli si erano “persi” fra via Vittorio Polacco e via Salvatore D’Amelio. Avvertiti da alcuni abitanti, è arrivata un’auto di militari che ha “accompagnato” la famigliola smarrita verso il vicinissimo parco urbano. “A volte ci chiamano, ma non accade spesso – spiegano i carabinieri della vicina compagnia di San ... Leggi su ilfattoquotidiano

