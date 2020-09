Ciacciarelli: malati Lazio scappano per curarsi in altre Regioni (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – “Il report dell’Osservatorio Gimbe fotografa una situazione disastrosa, che peggiora di anno in anno. Si conferma con l’indice piu’ alto di fuga dell’utenza verso altre realta’ il Lazio, che giunge a superare anche la Campania (13% contro 10,5%). Un fallimento totale firmato Nicola Zingaretti! I malati scappano dalla nostra regione per andarsi a curare altrove. Un dato gia’ ampiamente acquisito, che, pero’, peggiora di mese in mese. Questo e’ un biglietto da visita pessimo, che non possiamo assolutamente permetterci.” “È necessario ripensare l’offerta sanitaria del Lazio, migliorarla, renderla a misura di cittadino. Nello specifico: creare piu’ posti letto in rapporto al numero di abitanti, abbattere le ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ciacciarelli malati Ciacciarelli: malati Lazio scappano per curarsi in altre Regioni RomaDailyNews