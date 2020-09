Calcio in lutto: è morto Pasquale Casillo. Fu presidente del Foggia di ‘Zemanlandia’ (Di martedì 8 settembre 2020) È morto Pasquale Casillo. L'imprenditore di San Giuseppe Vesuviano è scomparso all'età di 71 anni. Nella compagine societaria dell'Avellino dal 2000 al 2004, con i biancoverdi Casillo conquistò la promozione in Serie B nel 2003. I lupi retrocessero, però, nella stagione successiva quando ricoprì la carica di presidente. Contestato in Irpinia, Casillo ha fatto, in particolare, la storia del Foggia. Sotto la sua gestione è nata Zemanlandia, l'epoca d'ora dei satanelli, che con Zdenek Zeman hanno proposto in Serie A un Calcio ultraoffensivo pressoché inedito. Il “re del grano”, come era stato soprannominato, si è spento nella notte presso l'ospedale di Lucera. Nei ... Leggi su itasportpress

