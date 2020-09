Boss in incognito, un piacevole programma che funziona: buono, non buonista (Di mercoledì 9 settembre 2020) A due anni dall'ultima edizione, è tornato Boss in incognito, in prima serata su Rai 2, con Max Giusti alla conduzione del programma. Unica differenza rispetto alle precedenti edizioni è la possibilità di ingresso in scena del presentatore che può intervenire all'interno dell'azienda e scoprire i pensieri, le riflessioni e le storie di un dipendente (per poi aggiornare e informare il Boss).Boss in incognito è sempre piacevole. Nella forma, nel contenuto e nelle storie raccontate. Protagonista della prima puntata di questa nuova stagione è stata Francesca Ossani, presidente di Crik Crok, azienda leader nella produzione di patatine e snack. La sede centrale dell’azienda si trova a Pomezia in provincia di Roma, conta 150 ... Leggi su blogo

