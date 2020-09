Boss in incognito: la nuova stagione da stasera su Rai2 (Di martedì 8 settembre 2020) stasera su Rai2, alle 21:20, e in un momento molto particolare per l'economia italiana, torna Boss in incognito con la nuova stagione condotta da Max Giusti. Boss in incognito torna da stasera su Rai2, alle 21:20, con la nuova stagione condotta da Max Giusti. Dopo due anni torna il docu-reality, prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy, che racconta l'avventura degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie per una settimana insieme ai loro dipendenti. In questa sesta edizione, al via oggi, martedì 8 settembre 2020, su Rai2 in prima serata con quattro nuove puntate, spetterà al conduttore, Max Giusti, ... Leggi su movieplayer

bubinoblog : BOSS IN INCOGNITO: MAX GIUSTI E IL DOCU-REALITY DOVE GLI IMPRENDITORI LAVORANO CON I LORO DIPENDENTI - VanityFairIt : Dopo quattro anni lontano da mamma Rai l'ex conduttore di «Affari tuoi» atterra su Rai 2 alla conduzione del rinnov… - davidedesario : RT @Max_Giusti: Manca 1 ora a BOSS IN INCOGNITO! Vi aspetto ! - Max_Giusti : Manca 1 ora a BOSS IN INCOGNITO! Vi aspetto ! - Stasera_in_TV : RAI 2: (21:20) Boss in incognito RAI (Docureality) #StaseraInTV 08/09/2020 #PrimaSerata #bossinincognitorai @RaiDue -