Borsa | fonti | prosegue collaborazione Cdp-Euronext per manifestazione interesse su intero asset**

Roma, 8 set. (Adnkronos) – Dopo la manifestazione di interesse non vincolante presentata il 21 agosto per l'Mts di Borsa Italiana, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al dossier, continua la proficua collaborazione avviata da Cdp con Euronext in vista della presentazione di un'offerta congiunta per l'intera Borsa italiana.Cdp, infatti, secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, è fortemente impegnata nella presentazione di una offerta congiunta per l'intera Borsa italiana, seguendo l'interesse prioritario di riportare una infrastruttura strategica sotto la governance anche italiana nell'ambito di un progetto europeo che crei opportunità di crescita per le attività di ...

(Teleborsa) - Borsa Spa e tutti i suoi asset, compreso il grande mercato dei titoli di Stato MTS, potrebbero valere fra i 3,3 ed i 3,7 miliardi di euro. Lo rivela un articolo di Milano Finanza citando ...

A metà giornata Piazza Affari perde quasi il 2%, sulla scia dei pessimi dati Eurostat sull’economia dell’eurozona. Si salva solo Pirelli dopo la promozione di Citigroup. Sprofonda Piazza Affari dopo i ...

