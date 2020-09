Arcelor Mittal, i sindacati proclamano lo stato d'agitazione per sbloccare vertenza (Di martedì 8 settembre 2020) TARANTO - Il Governo e Arcelor Mittal chiariscano definitivamente cosa realmente comporti l'ingresso annunciato di Invitalia nella società e quali sono le prospettive di rilancio non solo del Gruppo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

_fiorucci : RT @Paolo1976: @GiuseppeConteIT Caro Presidente si preoccupi anche di chi muore di fame in Italia, si preoccupi della dignità di ogni lavor… - Paolo1976 : @GiuseppeConteIT Caro Presidente si preoccupi anche di chi muore di fame in Italia, si preoccupi della dignità di o… - 1Ultimo3 : @Giulio_Firenze @datzebao @andsnz Il discorso di Taranto e ampio, non è semplice come possa sembrare, come stanno l… - marcuccimauriz : RT @TgrRaiPuglia: #ArcelorMittal, sciopero di 24 ore nel reparto laminatoio a freddo #ioseguoTgr - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #ArcelorMittal, sciopero di 24 ore nel reparto laminatoio a freddo #ioseguoTgr -