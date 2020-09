Angri, una vasca in ausilio dell’elicottero per spegnere l’incendio (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Brucia ancora ad Angri l’area del Chianiello. Dal primo pomeriggio di oggi è stato richiesto l’intervento della Sede Operativa Protezione Civile Regionale e il DOS, Direttore Opere Spegnimento, nei pressi della zona interessata dall’incendio divampato in tarda mattinata. Sul posto anche un elicottero L6 che da un primo momento ha prelevato l’acqua a Castellammare. Poi, per accorciare i tempi di spegnimento, è stata installata una vasca di rifornimento di acqua in un parcheggio vicino in zona pedemontana. Sul posto anche 2 cisterne da Napoli e Salerno con capacità rispettivamente di 14.000 litri una e 8.000 litri l’altra. Sono in corso accertamenti sulla natura dell’incendio. L'articolo Angri, una vasca in ... Leggi su anteprima24

_Carabinieri_ : Angri (SA), #8settembre 1975: il Brig. D'Anna Gioacchino, viene ucciso nel corso di una rapina mentre cerca di disa… - MarisaDenaro71 : RT @_Carabinieri_: Angri (SA), #8settembre 1975: il Brig. D'Anna Gioacchino, viene ucciso nel corso di una rapina mentre cerca di disarmare… - effeelle5 : RT @_Carabinieri_: Angri (SA), #8settembre 1975: il Brig. D'Anna Gioacchino, viene ucciso nel corso di una rapina mentre cerca di disarmare… - gracco63 : RT @_Carabinieri_: Angri (SA), #8settembre 1975: il Brig. D'Anna Gioacchino, viene ucciso nel corso di una rapina mentre cerca di disarmare… - catorcetto : RT @_Carabinieri_: Angri (SA), #8settembre 1975: il Brig. D'Anna Gioacchino, viene ucciso nel corso di una rapina mentre cerca di disarmare… -

Ultime Notizie dalla rete : Angri una Angri, una vasca in ausilio dell'elicottero per spegnere l'incendio anteprima24.it Angri, fiamme nell'area pedemontana: l'incendio brucia il Chianiello

Vegetazione in fiamme in località il Chianiello ad Angri. L'incendio si è sviluppato in tarda mattinata e non è stato ancora domato. Il rogo in corso è in linea d'aria a due chilometri di distanza da ...

Bocce: La M.C.M. di Angri sfiora l’impresa. Campani sconfitti in finale

L’ASD M.C.M. di Angri si ferma ad un passo dalla gloria. I giovani campani, protagonisti di un ottimo percorso alle Final Eight del Campionato Juniores di Raffa, hanno ceduto il passo alla San Cristof ...

Vegetazione in fiamme in località il Chianiello ad Angri. L'incendio si è sviluppato in tarda mattinata e non è stato ancora domato. Il rogo in corso è in linea d'aria a due chilometri di distanza da ...L’ASD M.C.M. di Angri si ferma ad un passo dalla gloria. I giovani campani, protagonisti di un ottimo percorso alle Final Eight del Campionato Juniores di Raffa, hanno ceduto il passo alla San Cristof ...