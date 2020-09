Airola, al via l’anno accademico di “Mille e una nota” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Un lento ritorno alla normalità. Alla normalità della didattica, alla normalità delle note. L’Accademia musicale “Mille e una nota”, struttura convenzionata con il Conservatorio musicale statale “Martucci” di Salerno, annuncia la ripartenza dell’anno accademico. Un anno che riprenderà con lezioni “de visu”, in aula. L’inizio delle attività è fissato per il 14 Settembre. Vasta l’offerta in termini di didattica, di consueto livello la rosa dei docenti. Corsi collettivi di tastiera per bambini dai tre anni, corsi individuali di strumento (arpa, batteria, basso, chitarra classica, chitarra elettrica, clarinetto, fisarmonica, pianoforte, sassofono, tromba, trombone, violino, violoncello, corno, percussioni), ... Leggi su anteprima24

