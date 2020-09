Agnelli "ricavi giù 4 mld, rischio crisi club" (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 08 SET - "Stiamo vivendo un momento di tensione, questa pandemia e la crisi ci hanno dimostrato le problematiche a livello economico, per questo stiamo analizzando alcune tematiche ... Leggi su corrieredellosport

TuttoMercatoWeb : Agnelli lancia l'allarme: 'Crollo dei ricavi per 4 miliardi e il 90% delle perdite a carico dei club' - Adnkronos : Agnelli: 'Molti club rischiano crisi, ricavi giù di 4 miliardi' - tvdellosport : ?? Andrea #Agnelli parla all'Assemblea Generale dell’ECA ?? “Le stime parlando di un crollo dei ricavi pari a 4 mil… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ???? Assemblea #ECA, #Agnelli lancia l'allarme: 'Crollo dei ricavi per 4 miliardi e il 90% delle perdite a carico dei club'… - Agenzia_Ansa : 'Si stima un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni': lo dice Andrea Agnelli all'Assemblea dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli ricavi

«Stiamo vivendo un momento di tensione, questa pandemia e la crisi ci hanno dimostrato le problematiche a livello economico, per questo stiamo analizzando alcune tematiche macroeconomiche per aiutare ...(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Stiamo vivendo un momento di tensione, questa pandemia e la crisi ci hanno dimostrato le problematiche a livello economico, per questo stiamo analizzando alcune tematiche macr ...