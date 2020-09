Willy Monteiro Duarte: c’è un quinto indagato per l’omicidio (Di lunedì 7 settembre 2020) Per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte è stata indagata una quinta persona oltre a Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, ora in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale: i carabinieri della Compagnia di Colleferro stanno ancora svolgendo accertamenti sul coinvolgimento di un quinto giovane. Willy Monteiro Duarte: c’è un quinto indagato per l’omicidio Willy è stato soccorso dal comandante della stazione dei carabinieri, Antonio Carella, che ha sentito le urla provenire dalla strada. La caserma dei carabinieri si trova infatti a poca distanza da Largo Oberdan, luogo dove si è consumato l’omicidio. É stato proprio ... Leggi su nextquotidiano

OfficialASRoma : Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma. Questo sogno è stat… - Corriere : Willy ucciso a pugni da due fratelli. Il culto della violenza e le notti tra spaccio ... - lucianonobili : Willy #Monteiro, appena 21 anni. Una vita spezzata dall’odio. Picchiato a sangue fino alla morte da quattro assass… - franco_dimuro : RT @anikeatable: Willy Monteiro 21 anni, è stato pestato a sangue e ucciso da 4 persone (italianissime) tra i 22 e 26 anni già noti alle fo… - canshitrainbows : RT @anikeatable: Willy Monteiro 21 anni, è stato pestato a sangue e ucciso da 4 persone (italianissime) tra i 22 e 26 anni già noti alle fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Willy Monteiro Willy Monteiro, l'ira degli amici: «I fratelli Bianchi erano furie, lo sapevano tutti. Non doveva accadere» Il Messaggero Willy Monteiro, c'è un quinto indagato per l'omicidio. La procura esclude motivi razziali

C'è una quinta persona indagata per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso, nella notte tra sabato e domenica scorsi a Colleferro. Oltre ai quattro arrestati, i carabinieri della Compag ...

Willy, un angelo ucciso dalla violenza e dall’ignoranza, non dalle arti marziali

Un ragazzo di soli 21 anni. Tanta strada ancora da percorrere, una miriade di sogni da realizzare. Era questo e tanto altro sarebbe diventato Willy Monteiro Duarte il ragazzo di 21 anni ucciso a Colle ...

C'è una quinta persona indagata per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso, nella notte tra sabato e domenica scorsi a Colleferro. Oltre ai quattro arrestati, i carabinieri della Compag ...Un ragazzo di soli 21 anni. Tanta strada ancora da percorrere, una miriade di sogni da realizzare. Era questo e tanto altro sarebbe diventato Willy Monteiro Duarte il ragazzo di 21 anni ucciso a Colle ...