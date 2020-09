Uomini e Donne, puntata di oggi, Tina Avvisa Sirius: Gemma è Rifatta Solo Dal Viso! (Di lunedì 7 settembre 2020) Uomini e Donne, puntata di oggi: Gemma si è sottoposta ad un lifting per migliorare il suo aspetto ed apparire più giovane. La stessa Galgani ha litigato moltissimo con Sirius e tra i due ci sono state molte accuse reciproche… Parte oggi una nuova edizione di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione nella prima puntata c’è soprattutto Gemma, ed i ritocchini a cui ha deciso di sottoporsi per migliorare il suo aspetto. Durante la puntata è stato mostrato tutto il suo percorso precedente e successivo all’operazione. Ecco i dettagli di questa prima puntata. Uomini e Donne, ... Leggi su uominiedonnenews

elenabonetti : Nessuno può separare @TeresaBellanova dalla sua Puglia, è la terra che l'ha resa una donna fiera e tenace. È il suo… - nzingaretti : Solidarietà a @ellyesse. Il sessismo è una brutta bestia, come la stupidità degli uomini che insultano e offendono le donne - GiovanniToti : Notte di allerta in #Liguria ma in Protezione Civile, dove sto monitorando la situazione, mi hanno fatto spegnere l… - ohwatson94 : RT @reowyn_: Quando dite 'guardo Uomini e Donne per ridere/vedo Temptation Island per analisi antropologica' siete un po' parte del problem… - ericadifini : RT @isaylumos: Una pagina instagram ha chiesto alle donne cosa farebbero se per 24h non ci fossero uomini sul pianeta. Vi riporto tutto (fa… -