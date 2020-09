Tragico incidente sulla statale: muore una donna, gravemente ferita la figlia (Di lunedì 7 settembre 2020) Una donna di 74 anni è morta, mentre la figlia è rimasta ferita, in un incidente consumatosi questa mattina sulla statale 131 Dcn a Nuoro. In un drammatico incidente stradale sulle strade in provincia di Nuoro, una donna di 74 anni ha perso la vita. È accaduto, intorno alle 10 di questa mattina, all’interno della … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

fbernardeschi : Vicino alla famiglia delle due sorelline scomparse nel tragico incidente a Marina di Massa. - Corriere : Era il 31 agosto 1997 quando la principessa Diana morì in un tragico incidente. In occasione dell'anniversario ri… - GiovanniToti : In pensiero alle due sorelline che hanno perso la vita nel tragico incidente nel campeggio di Marina di #Massa. Le… - StoriaAmore79 : Schumacher, a 8 anni dal tragico incidente arriva una notizia importante, guardate cosa e' successo! I DETTAGLI?… - antonmasoni57 : Perde la vita una donna di 74 anni residente a Tempio. Tragico incidente alle porte di Nuoro -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente Tragico incidente in moto in Basilicata: ha perso la vita 41enne di Faggiano TeleRama News Incidente mortale in A14 tra Cesena e Forlì. Lunghe code

Un bilancio tragico, un morto e due feriti gravi, per l’incidente avvenuto intorno alle 12 sull’autostrada A14 nel tratto compreso tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. All’altezza del km 83 s ...

Esce di strada con l’auto sull’Arosio-Canzo, morta una 45enne

CANZO – Tragico incidente questa mattina, lunedì 7 settembre, lungo la Sp40 Arosio-Canzo. Un’auto, una Fiat Panda azzurra, che stava viaggiando in direzione Erba è uscita dalla curva all’altezza della ...

Un bilancio tragico, un morto e due feriti gravi, per l’incidente avvenuto intorno alle 12 sull’autostrada A14 nel tratto compreso tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. All’altezza del km 83 s ...CANZO – Tragico incidente questa mattina, lunedì 7 settembre, lungo la Sp40 Arosio-Canzo. Un’auto, una Fiat Panda azzurra, che stava viaggiando in direzione Erba è uscita dalla curva all’altezza della ...