Tirreno-Adriatico 2020, classifica generale aggiornata dopo la prima tappa: Ackermann leader (Di lunedì 7 settembre 2020) La classifica generale aggiornata dopo la prima tappa della Tirreno-Adriatico 2020. Partenza e arrivo a Lido di Camaiore dopo 133 chilometri dedicati ai velocisti. A trionfare è stato il tedesco Pascal Ackermann davanti al colombiano Fernando Gaviria e al danese Magnuss Cort Nielsen. dopo pochi km c’è stato il primo tentativo di fuga di Pellaud (ANS), Savini (BCF), Haas (COF) e Martens (TJV) staccati dal gruppo di testa prima di essere raggiunti anche da Simon (TDE) e Stojnić (THR). Nei pressi di Ponte Sasso sono Pellaud e Martens a staccare tutti ma, dopo aver preso un importante vantaggio, il plotone decide di spingere e ... Leggi su sportface

JumboVismaRoad : ???? Tirreno-Adriatico (2.UWT) ?? Stage 1: Lido di Camaiore - Lido di Camaiore ?? 133 km ? 12:40 ?? ~ 15:45 #??… - Chiminoboy : RT @Gazzetta_it: Ciclismo, #TirrenoAdriatico: a Lido di Camaiore #Ackermann beffa #Gaviria - mondialinet : Tirreno-Adriatico 2020, Ackermann beffa Gaviria a Camaiore - - GrossetoSport : New post (Tirreno-Adriatico: modifiche temporanee alla circolazione stradale) has been published on GrossetoSport -… - TelevideoRai101 : Tirreno-Adriatico, tappa a Ackermann -