Sondaggio: per il 53% dei votanti Muriqi non è l’attaccante giusto per la Lazio (Di martedì 8 settembre 2020) Questi i risultati del Sondaggio “Secondo voi, Muriqi è l’attaccante giusto per la Lazio?” No (53%) Sì (47%) Foto: FourFourTwo L'articolo Sondaggio: per il 53% dei votanti Muriqi non è l’attaccante giusto per la Lazio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio per Spezia, sondaggio per un centrocampista del Bologna Calciomercato.com Regionali, i sondaggi confermano: sarà sfida tutta leghista

L’unico motivo di interesse diventa così la partita tra la lista Zaia e quella ufficiale, o meglio il divario tra le due VENEZIA. Astenersi scommesse. Mai come oggi (ma non da oggi…) qualsiasi allibra ...

Lazio, scoppia il caso Acerbi: rinnovo a rischio

Roma, 7 settembre 2020 - Mentre la Lazio ha definito le operazioni Muriqi e Fares, entrambi in arrivo nella Capitale nelle prossime ore, dal ritiro della Nazionale italiana come un fulmine a ciel sere ...

