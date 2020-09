Sfuma definitivamente il 2001 Riccardi: fatta col Pescara, scambio documenti in corso (Di lunedì 7 settembre 2020) Sembrava essere Sfumata, alla fine la trattativa andrà a buon fine. Alessio Riccardi sarà un nuovo giocatore del Pescara: scambio di documenti in corso con la Roma, secondo Sky Sport. Leggi su tuttonapoli

psnbcnr : Sfuma definitivamente il colpo #Suarez alla @juventusfc L’attaccante rinnoverà col @FCBarcelona per un altro anno.… - federicob95 : Un minuto di penalità per Rovanpera. Una piastra di chiusura del radiatore è stata rimossa in una zona in cui un'op… - TuttoSalerno : SALERNITANA: sfuma definitivamente un attaccante - tifosipalermoit : Sfuma definitivamente Corazza che firma per l’Alessandria. Resta l'ipotesi Gliozzi del Sassuolo. Complicato avere P… - antoruotolo : Sfuma definitivamente #Fares all'#Inter. Siamo ormai ai dettagli per il trasferimento alla #Lazio. -

Ultime Notizie dalla rete : Sfuma definitivamente Sky - Sfuma definitivamente il 2001 Riccardi: fatta col Pescara, scambio documenti in corso Tutto Napoli Sky - Sfuma definitivamente il 2001 Riccardi: fatta col Pescara, scambio documenti in corso

Sembrava essere sfumata, alla fine la trattativa andrà a buon fine. Alessio Riccardi sarà un nuovo giocatore del Pescara: scambio di documenti in corso con la Roma, secondo Sky Sport. Il centrocampist ...

Milan, inizia la settimana di Tonali: dal giorno delle visite mediche al numero di maglia, le ultime

Secondo Calciomercato.com, la settimana di Tonali comincerà tra martedì e mercoledì (previste le visite mediche) e sceglierà di indossare la maglia numero 8 ...

Sembrava essere sfumata, alla fine la trattativa andrà a buon fine. Alessio Riccardi sarà un nuovo giocatore del Pescara: scambio di documenti in corso con la Roma, secondo Sky Sport. Il centrocampist ...Secondo Calciomercato.com, la settimana di Tonali comincerà tra martedì e mercoledì (previste le visite mediche) e sceglierà di indossare la maglia numero 8 ...