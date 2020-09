Seconda iniziativa in piazza per “Guardia sei tu” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa di “Guardia sei tu“, lista in corsa per le amministrative a Guardia Sanframondi. “La campagna elettorale è, e rimane, un confronto politico, su basi programmatiche che certamente si contrappongono, inerenti alla guida politico-amministrativa di una comunità. Ed è proprio la comunità, il suo benessere e la sua crescita, a dover essere al centro di ogni nostra proposta e ragionamento. Una società, una comunità, una realtà, non cresce se è alimentata dal sentimento dell’odio, perché l’odio, è il ‘sentimento di forte e persistente avversione, per cui si desidera il male o la rovina altrui’. Un sentimento che, certamente, non può e mai deve essere il presupposto di una proposta politica. Per cui, ... Leggi su anteprima24

marcomassaro81 : @NonEvoluto Maestro. Ma solo io vedo in quest’iniziativa, una trashata indecorosa per la seconda squadra europea, l… - fabriziobenzoni : Il Comune di Brescia tende la mano ai commercianti della nostra città con un aiuto concreto. Riparte la seconda fa… - Schmit_Henri : @andrea_pertici Attenta, perché omogeneizza completamente la seconda camera, un assurdità. Non sarebbe preferibile… - TechDataASItaly : SECURITY SAILING SECOND WAVE – 3 SETTEMBRE Tech Data ti invita al primo appuntamento della seconda edizione di Secu… - rosbarbara1 : Reposted from associazione_lavocedellaluna Come anteprima dell'iniziativa di Summer School sui linguaggi del cinema… -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda iniziativa Sambuca di Sicilia lancia iniziativa “case a 2 euro” Sputnik Italia Notte Bianca della Poesia: tutte le emozioni della seconda serata (FOTO)

L'edizione 2020 della Notte Bianca della Poesia, ideata da Nicola De Matteo e dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, si è presentata nel segno dell'essenzialità e ha proposto an ...

Esecutivo a rischio/ Il pasticcio referendum senza vinti né vincitori

Leggendo le motivazioni del “Sì” e del “No” nell’imminente referendum sulla riduzione dei parlamentari, un intelletto critico e speculativo potrebbe ricordarsi dell’ammonimento di Hegel, secondo il qu ...

L'edizione 2020 della Notte Bianca della Poesia, ideata da Nicola De Matteo e dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, si è presentata nel segno dell'essenzialità e ha proposto an ...Leggendo le motivazioni del “Sì” e del “No” nell’imminente referendum sulla riduzione dei parlamentari, un intelletto critico e speculativo potrebbe ricordarsi dell’ammonimento di Hegel, secondo il qu ...