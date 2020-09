Ripartenza della scuola in sicurezza: a Forlì oltre 2300 docenti si sono sottoposti al test sierologico (Di lunedì 7 settembre 2020) Non si ferma lunedì, come inizialmente previsto, ma prosegue fino al termine della settimana la campagna di screening sierologico sul personale scolastico voluta dalla Regione Emilia-Romagna per ... Leggi su forlitoday

michele_bravi : Stasera sarò sul palco dell’Arena di Verona per #HEROES. Se anche voi volete partecipare a questo concerto in diret… - agorarai : 'La ripartenza della scuola è un segno di rinascita per tutto il Paese. Essere accusati di ritardi è molto ingiusto… - matteosalvinimi : Da ultimo ma non per importanza: ho sottolineato quanto sia inaccettabile il fatto che l’attuale governo abbia dimo… - zazoomblog : Ripartenza della scuola in sicurezza: a Forlì oltre 2300 docenti si sono sottoposti al test sierologico -… - ottovanz : RT @AGisotti: Un momento di #sport, un segno di speranza e di ripartenza. Allo Stadio delle Terme di Caracalla la presentazione del libro d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripartenza della I tanti fronti della ripartenza Servizio Informazione Religiosa WRC | Rally Estonia 2020, prima mattinata: tripletta Hyundai in testa

Dopo le prime sei prove speciali del Rally Estonia 2020 Hyundai Motorsport sancisce il suo dominio con i primi tre posti occupati dai suoi piloti La prima mattinata del Rally Estonia 2020 si è chiusa ...

F1, Monza: Hamilton penalizzato, vince Gasly!

La 71esima edizione del GP d'Italia è stata aggiudicata dal "milanese" Pierre Gasly che ha portato al successo l'AlphaTauri, la squadra di Faenza che torna sul gradino più alto del podio dopo 12 anni.

Dopo le prime sei prove speciali del Rally Estonia 2020 Hyundai Motorsport sancisce il suo dominio con i primi tre posti occupati dai suoi piloti La prima mattinata del Rally Estonia 2020 si è chiusa ...La 71esima edizione del GP d'Italia è stata aggiudicata dal "milanese" Pierre Gasly che ha portato al successo l'AlphaTauri, la squadra di Faenza che torna sul gradino più alto del podio dopo 12 anni.