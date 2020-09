Regionali, Matteo Renzi su Radio 24: “Il governo regge anche con 5 a1. Ma è un errore fare accordo tra Pd e M5s” (Di lunedì 7 settembre 2020) Se alle elezioni Regionali finisce 5 a 1 come finisce per il Pd? “Penso di sì, tutte le volte che si politicizzano le elezioni Regionali si fa un errore”. Lo ha detto il leader Italia Viva, Matteo Renzi, a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Le sorti del governo non dipendono dalle Regionali ma dalla capacità di dare una visione al paese per i prossimi 10 anni, le elezioni Regionali non scelgono il governo ma i governatori ” e a proposito delle discussioni interne al partito democratico dice “Sono uscito dal Pd e ora si vede che le polemiche interne non dipendevano da me. Chi vuole fare l’accordo Pd-M5S per me fa un ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : NONOSTANTE I GUFI, LEGA SALDAMENTE PRIMO PARTITO - LegaSalvini : SUPERMEDIA SONDAGGI, LA RISALITA DELLA LEGA: 'PRIMO PARTITO ALLE REGIONALI' - Noovyis : (Regionali, Matteo Renzi su Radio 24: “Il governo regge anche con 5 a1. Ma è un errore fare accordo tra Pd e M5s”)… - fattoquotidiano : Regionali, Matteo Renzi su Radio 24: “Il governo regge anche con 5 a1. Ma è un errore fare accordo tra Pd e M5s” - MPenikas : FQ: Regionali, Matteo Renzi su Radio 24: “Il governo regge anche con 5 a1. Ma è un errore fare accordo tra Pd e M5… -