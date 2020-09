Referendu. Muroni, 'voto no contro taglio che indebolisce rappresentanza' (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "La riduzione del numero dei parlamentari prevista dalla riforma che sarà sottoposta a Referendum confermativo il 20 e 21 settembre renderà le nostre istituzioni migliori e l'iter legislativo più snello? La risposta è no. Piuttosto indebolirà la rappresentanza. Senza mettere in campo le necessarie garanzie, su cui si inizierà a lavorare solo nelle prossime settimane, il taglio dei parlamentari è solo una misura populista. Il Parlamento non può essere considerato un costo e non può essere svilita la sua funzione". Lo afferma Rossella Muroni, deputata Leu, tra i firmatari dell'appello promosso da Rosy Bindi e sottoscritto da oltre 100 personalità del Paese. "Per questo -ricorda- alla Camera non ho sostenuto questa riforma, al ... Leggi su liberoquotidiano

“La Sardegna non si taglia” è la prima assemblea online del comitato sardo per il no al taglio del Parlamento che si svolgerà Lunedì 7 settembre alle ore 18.00 in diretta dal sito, dalla pagina Facebo ...

Legge elettorale, si parte dopo il referendum

Zingaretti, però, potrà rivendicare la «accelerazione» di ieri quando lunedì prossimo chiederà alla direzione del partito di orientare il Pd per il Sì al referendum. Di Maio lo incalza con i consueti ...

