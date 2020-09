Provincia di Salerno, continuano i lavori di adeguamento e sicurezza stradale (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale. Alcuni sono previsti nell’Agro Nocerino Sarnese, in particolare sulla SP 6, sulla SP 384, sulla SP 434, nei comuni di Nocera Inferiore, San Valentino Torio e Pagani. Altri sulla SP 98 nei comuni di Bracigliano e Mercato San Severino. Altri ancora sulla SP 83, nel comune di Ogliastro Cilento. “Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – vengono consegnati in queste ore e si tratta di lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale nei comuni di Nocera Inferiore, San Valentino Torio e Pagani. Invece a Bracigliano e ... Leggi su anteprima24

